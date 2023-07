Commemorazione a Pozzilli del Bersagliere M.B.V.M. Nicandro Saracino

Un altissimo gesto di coraggio ed eroismo che all’epoca degli avvenimenti aveva meritato la Medaglia di Bronzo al Valor Militare e che Pozzilli ricorderà con doverosa cerimonia pubblica il prossimo 25 luglio. Il tutto in omaggio al Bersagliere Nicandro Saracino originario di Pozzilli e che il Comune molisano si appresta a ricordare con tutti gli onori civili, religiosi e militari. Di seguito in dettaglio la prossima cerimonia di commemorazione con programma diramato dagli organizzatori dell’evento : h 17 raduno dei partecipanti sul piazzale antistante la chiesa madre di Pozzilli, quindi la presentazione del Labaro sezionale per la sacra benedizione impartita dal parroco di Pozzilli, P. Giuseppe Cellucci ; seguirà il corteo sino al Monumento ai Caduti, dopodiché l’alzabandiera con l’Inno Nazionale, la deposizione delle corone di fiori da parte del Comune di Pozzilli e dell’ Associazione Nazionale Bersaglieri e la cerimonia commemorativa dell’eroico Bersagliere Nicandro Saracino con apposizione della Medaglia sul Labaro della Sezione. Suonerà nella circostanza la Fanfara dei Barsaglieri.