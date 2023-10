di T.A.

PRESENTI ALLA CERIMONIA ANCHE GLI ISCRITIT DELLA SEZIONE VENAFRANA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Importante e significativa cerimonia a Vairano Scalo, Comune del Casertano Altissimo a confine col Molise dell’ovest, per commemorare figura, eroismo e sacrificio del Carabiniere Salvo D’Acquisto, immolatosi nell’ultimo conflitto mondiale per salvare la vita a decine di civili italiani ambosessi e di ogni età. I militari tedeschi li avevano fatti prigionieri e si accingevano ad ucciderli per rappresaglia, quando il Carabiniere Salvo D’Acquisto si offrì al posto loro. Venne fucilato, salvando tanti suoi innocenti connazionali ! Siffatto estremo sacrificio, quale gesto di altissimo eroismo, rappresenta la secolare dedizione dell’Arma alla causa della libertà e del dovere, significati che gli italiani di oggi hanno in altissima considerazione. Ne sono testimonianza i Monumenti eretti in tante parti della Penisola in ricordo dell’Eroe Salvo D’Acquisto, tra cui quello di Venafro sulla piazza intitolata all’Eroe, e i convegni e le cerimonie nell’intera nazione in ricordo di tale estremo sacrificio. L’ultimo appuntamento in ordine di tempo si è appena tenuto nell’Alto Casertano, esattamente a Vairano Scalo, presenti il fratello dell’eroe, Alessandro D’Acquisto, il Generale Cagnazzo, ispettore dell’Associazione Nazionale Carabinieri della Regione Campania, il LuogoTenente Donato Di Napoli, presidente della sezione venafrana dell’Arma accompagnato dagli iscritti, numerosi carabinieri in servizio e in pensione di diverse regioni, autorità religiose e civili, nonché gli studenti della cittadina campana. Sono stati ricordati nella circostanza gli antefatti e i momenti che precedettero la fucilazione del D’Acquisto, nonché il valore ed il significato socio/umanitario del suo altissimo gesto estremo, chiara dimostrazione di piena dedizione alla patria ed al prossimo. In chiusura di cerimonia, tenutasi presso il Liceo Scientifico Statale Leonardo Da Vinci di Vairano Scalo, l’applaudito concerto della Fanfara dei Carabinieri di Napoli.