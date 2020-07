Dalla protesta di mercoledì davanti al Comune di Isernia, emerge chiaro il quadro di allarmante illiceità relativo ai parcheggi a pagamento. Emergono gravi profili di “irregolarità” amministrative e penali e nonostante ciò, la Procura della Repubblica interessata da oltre un anno, nulla fa emergere da quelle che aveva definito inizio di indagini.

A dire il vero ci sarebbe poco da indagare, quel poco scritto parla chiaro, ancor più chiaro recita quanto non scritto a partire da un contratto che non c’è! Per noi del comitato tutto ciò è offensivo dell’intelligenza dei cittadini e della giustizia e crediamo che bisogna andare avanti al costo di interessare alla vicenda il tribunale di Bari e non ultimo il ministro di grazia e giustizia.

Pertanto ci stiamo organizzando per portare due nostre iniziative di protesta, la prima ai piedi della Prefettura, la seconda proprio sotto il palazzo di giustizia in quando cittadini meritevoli di risposte ed azioni conseguenziali. La nostra azione, oltre a richiedere giustizia sociale e rispetto delle regole, sarà anche l’ennesima denuncia nei confronti di un Sindaco e di una maggioranza nemica della città e dei cittadini.