Riceviamo e pubblichiamo

Al fine di agevolare il definitivo e positivo sblocco della nostra problematica vi informiamo che ieri, 18 gennaio 2018, nel corso della manifestazione tenutasi a Roma davanti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, abbiamo avuto due importanti incontri, nel corso dei quali sono emerse importanti e positive novità per la nostra vertenza. Nella tarda mattinata abbiamo incontrato il Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali, il Dott. Ugo Menziani e nel primo pomeriggio il Capo Segreteria Politica del Ministro del Lavoro, il Dott. Bruno Busacca.

Infatti sia il Direttore Generale del Ministero del Lavoro responsabile per le concessioni degli Ammortizzatori Sociali e quindi della mobilità in deroga e sia il principale collaboratore politico del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, hanno ribadito la disponibilità ad accogliere positivamente l’istanza della Regione Molise se correttamente formulata perché è in linea sia con la legge 185 del 2016 e sia con la Circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 4.11.2016 firmata tra l’altro dallo stesso Dott. Ugo Menziani.

Onde consentirci di accedere al diritto occorre però che la Regione Molise rispetti la propria Delibera di Consiglio Regionale n. 242 adottata all’unanimità nella seduta del 29 dicembre 2017 trasmettendo una comunicazione corretta, puntuale e tempestiva. Quindi, tenuto conto degli importanti e decisivi sviluppi registratisi a Roma, dove non sono mancati attestati di sostegno e solidarietà di parlamentari, dirigenti sindacali nazionali e rappresentanti di Molisani a Roma, urge l’azione ufficiale della Giunta Regionale del Molise esattamente per come è stato votato e deciso il 29 dicembre 2017 in Consiglio Regionale.

P/il Comitato

La Portavoce

Carolina D’Antino