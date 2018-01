Riceviamo e pubblichiamo

A seguito degli impegni assunti formalmente dal Presidente della Giunta Regionale a latere della seduta consiliare del 23 gennaio scorso, in cui ha ribadito l’assoluta disponibilità ad attivarsi con somma urgenza nei confronti del Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, per raccogliere la proposta risolutiva emersa nel corso delle riunioni tenutesi a Roma il 18 gennaio con il Direttore Generale del Ministro, Ugo Menziani, sollecitiamo un incontro per definire tempi e modalità di intervento tese a sbloccare la nostra vertenza.

P/il Comitato

La Portavoce

Carolina D’Antino