Il Comitato dei Lavoratori della Mobilità in Deroga del Molise ringrazia il Consiglio Comunale di Campobasso per aver approvato, all’unanimità, la delibera a sostegno delle proprie ragioni nella seduta del 28 dicembre 2017, e sollecita il Presidente della Giunta Regionale, l’Assessore Regionale alle Attività Produttive ed il Presidente del Consiglio Regionale ad adoperarsi nei confronti del Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, del Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali, Ugo Menziani, e del Direttore Generale dell’INPS, Gabriella Di Michele, per far assegnare il codice meccanografico alle sedi INPS di Campobasso ed Isernia per consentire il pagamento delle mensilità arretrate della mobilità in deroga e non autorizzate dalla Regione Molise a causa dell’adozione della Delibera di Giunta n.638 del 30 dicembre 2016.

È strano che a distanza di dieci giorni dall’approvazione della Delibera nel Consiglio Regionale del 29 dicembre 2017 avvenuta all’unanimità, gli uffici del Consiglio Regionale ancora non abbiano provveduto a numerare e pubblicare un provvedimento amministrativo che interessa 1744 lavoratori con le loro famiglie. Ed è strano che dopo dieci giorni ancora non sia partita la richiesta della Giunta Regionale al Ministero del Lavoro per far trasmettere dalla Direzione Nazionale INPS il codice che serve a farci pagare le indennità spettanti per legge ai sensi del Decreto Legislativo n. 185 del 24.09.2016. Il Comitato si riunirà in Assemblea per decidere le iniziative di lotta da intraprendere a salvaguardia dei propri diritti e andrà avanti senza fermarsi sia con manifestazioni in Molise che a Roma ad ogni livello e con forte determinazione.

P/il Comitato

La Portavoce

Carolina D’Antino