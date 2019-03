Riceviamo e pubblichiamo

Il Molise è diventato GAM dipendente. Convogliano i soldi mobilità in deroga, dell’Ittierre al cigs per la Gam, hanno creato prima un’area di crisi complessa, di cui ne ha beneficiato solo la Gam. Quindi 7 anni di cassa integrazione, perché avevano il compratore e ricadevano nell’area di crisi complessa.

Dopo tutto questo tempo, si discute ancora come salvare, capre e cavoli o meglio polli e pollai. Però noi ex lavoratori dello Zuccherificio, non per essere polemici e fare la guerra dei poveri, ci viene da pensar male.

Non sarà che tutto questo è stato orchestrato perché la Gam rappresenta il bacino di clientelismo più grande, vicino la stanza dei bottoni? Noi Comitato ex Zuccherificio, siamo consapevoli che anche noi eravamo un bacino politico, però a questo livello, crediamo non ci siano esempi in tutta Italia.

Comitato ex lavoratori Zuccherificio del Molise