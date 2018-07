Riceviamo e pubblichiamo

I sindacati ci hanno tracciato una linea guida da seguire. Purtroppo le linee guida da seguire sono poche, perché come riferito dal seg. Raffaele de Simone e poi ribadito dai seg. Florida di Giacomo e Raffaele Primiano, la Regione non può far nulla, come ci aveva illusi, solo per noi ex Zuccherificio, il famoso vestito calzato su misura, apposta per noi. In realtà, loro ci avevano messo già in guardia, però noi siamo stati illusi dalla politica regionale. Voglio solo ricordare il bando “Vibac”.

I sindacati, informeranno della nostra situazione, anche le segreterie nazionali, per agganciarci alla vertenza zucchero nazionale, visto che la crisi del settore riguarda tutto il Paese. Spiegandoci che facendo così, entriamo in un discorso più ampio, dato che noi, poche persone noi eravamo considerati da nessuno.

Poi hanno detto che faranno un altro sollecito d’incontro urgente al Governatore e che appoggeranno ogni iniziativa nostra, però concordata prima con loro. Fino ad adesso di tutto quello che ci è stato promesso, abbiamo ottenuto solo un pugno di mosche ed è ora di alzare il tiro, perché non è giusto da parte della politica regionale, che ci prenda ancora in giro.

Comitato ex lavoratori dello Zuccherificio del Molise.