Per la seconda volta, la Regione Molise entra a far parte del Bureau del Comitato europeo delle Regioni. Ieri sera la votazione, a seguito della quale il presidente della Regione Molise è stato eletto all’unanimità, quale rappresentante della Delegazione italiana, in seno all’Ufficio di Presidenza del CdR, organismo cui è demandato il compito di elaborare il programma politico, monitorarne lo stato di attuazione, coordinare i lavori dell’Assemblea plenaria e delle Commissioni.