Si torna su “Come una rosa”, l’attesa mostra esperienziale sulla Sacra Sindone prossimamente in programma nella Diocesi d’Isernia/Venafro, per dire del cambiamento di date dell’importante evento che si terrà prima a Venafro e quindi a Isernia. Le nuove date : dal 19 al 29 febbraio alla Palazzina Liberty di Venafro, dall’1 al 27 marzo al Palazzo della Provincia di Isernia. In entrambi i casi dalle h 9 alle h 20, con visite guidate a gruppi distanziate di un’ora tra di loro. Necessaria la prenotazione per accedere alla visita. Il tutto patrocinato da Diocesi d’Isernia/Venafro, Eureka, Provincia d’Isernia e Comune di Venafro. La mostra consentirà di visualizzare dati, approfondimenti, notizie e riscontri dell’importante telo storico nel quale sarebbe stato avvolto di Cristo morto.