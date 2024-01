di T.A.

L’INIZIATIVA DELLA DIOCESI D’ISERNIA/VENAFRO DAL 15 FEBBRAIO AL 27 MARZO NEI DUE CENTRI MOLISANI

Una iniziativa, questa di cui si leggerà, che pensiamo sia imperdibile per ambosessi di ogni età, estrazione e cultura della seconda provincia molisana. Trattasi di “Come una rosa”, mostra esperienziale con la SACRA SINDONE che la Diocesi d’Isernia/Venafro propone dal 15 al 19 febbraio alla Palazzina Liberty di Venafro e dall’1 al 27 marzo al Palazzo della Provincia di Isernia, con visita guidata ogni ora ed a gruppi di persone dalle h 9.00 alle h 20.00. Tale visita, del cui contenuto si potrà leggere dettagliatamente nell’allegato, avrà una durata di 45’, “coi visitatori accompagnati lungo il percorso fatto di musica, immagini, dinamiche esperienziali creative e coinvolgenti”. “La Sacra Sindone” quindi proposta in mostra con “Come una rosa”ai molisani perché ne ammirino le fattezze, approfondendo le storiche ed essenziali tematiche che da sempre accompagnano il lenzuolo di lino usato per avvolgere il corpo esanime di Gesù, come autorevolmente ribadito anche da Papa Giovanni Paolo II. Appuntamento storico/religioso di rilievo assoluto quindi per la nostra regione, avvicinata ad uno dei temi fondanti dell’era contemporanea, la SACRA SINDONE appunto. Per info e prenotazioni, contattare la segreteria dell’evento al 351/6808891 o scrivere a progettoeureka23@gmail.com.