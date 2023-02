Il prof. Giuseppe Vera, nativo di S. Maria Oliveto e venafrano di adozione dove risiede con la famiglia, già docente di Filosofia e Storia negli Istituti Superiori Statali e da anni in pensione, oggi si cimenta in un lavoro editoriale dal titolo “Come titoli di coda”, con foto di gente di colore in copertina.

“Trattasi di un profumo accattivante, di una storia travolgente -è detto nella locandina di divulgazione dell’appuntamento- la storia tra la realtà e verosimiglianza”. Protagonisti e scaletta dei lavori di sabato 4 febbraio (h 17.00) alla Liberty di Venafro per la presentazione del testo : presentazione di Paola Caramadre, interpreti Gianni Di Chiaro, Elvira Cocca, Antonella Pietrangelo, Vera Cavallaro, Le Lucciole e Pietro Mascio. Il tutto con l’autore presente.