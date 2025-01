Il Gratta e Vinci è tra i giochi più amati e conosciuti dagli italiani, con una popolarità che risiede nella semplicità delle sue regole tanto da renderlo accessibile a tutti. Fin dal suo debutto, questo gioco ha saputo conquistare un pubblico vasto grazie altresì alla sua grafica curata e intuitiva. Vediamo insieme come funziona il Gratta e Vinci e alcune cose da conoscere.

Meccanismo e come funziona il Gratta e Vinci

Il meccanismo di gioco del Gratta e Vinci è semplice; infatti, ogni biglietto è coperto da una patina argentata che nasconde una serie di numeri o simboli. Per partecipare è sufficiente grattare l’area indicata per rivelare la combinazione, fino a quel momento celata. La vittoria si ottiene quando quest’ultima corrisponde a quanto previsto dalle regole del gioco, che sono chiaramente riportate sul retro del biglietto.

I biglietti sono disponibili in formato digitale e cartaceo. Per scegliere quello più adatto, il consiglio è di verificare quali sono i Gratta e vinci più vincenti e farsi un’idea, sulla base delle statistiche pubblicate sia da ADM che dai siti ufficiali dei rivenditori autorizzati di gioco. Queste informazioni sono importanti per i giocatori, al fine di ottenere dei dati realistici evitando di farsi delle aspettative non corrette.

È inoltre fondamentale stabilire un budget massimo da destinare al gioco, considerando il Gratta e Vinci come un passatempo occasionale e non un metodo per generare delle entrate regolari.

Storia del Gratta e Vinci

Oggi il gioco del Gratta e Vinci è conosciuto da tutti e le vincite possono essere generose, proprio come quella registrata un anno fa nella nostra Regione. Ma quando è nato questo gioco e come è stato introdotto? ADM ha approvato la lotteria istantanea nel 1991 per poi lanciarla nel 1994, quando Carlo Azeglio Ciampi, futuro Presidente della Repubblica, ricopriva la carica di Presidente del Consiglio.

Il primo biglietto è stato denominato “La Fontana della Fortuna” rendendo omaggio alla Fontana di Trevi di Roma. Da quel momento sono stati introdotti moltissimi biglietti, per poi integrare la parte digitale il 30 novembre 2006.

Come si gioca online?

Il biglietto cartaceo si può acquistare all’interno dei negozi autorizzati o sulla rete autostradale, mentre si è in viaggio o ci si ferma per un caffè. Inoltre, negli ultimi anni, il gioco del Gratta e Vinci si è evoluto, approdando nel mondo digitale.

Giocare online richiede pochi passaggi ed è semplice: si inizia aprendo un conto di gioco presso uno dei rivenditori autorizzati; ricordiamo che è necessario aver compiuto la maggiore età, un dato che viene puntualmente verificato. Una volta che la registrazione è andata a buon fine, si ottiene il conto attivo e il giocatore potrà ricaricarlo con l’importo desiderato destinato all’acquisto dei biglietti virtuali.

Il funzionamento del Gratta e Vinci online ricalca quello tradizionale: invece di grattare fisicamente il biglietto, si utilizza il mouse o il touch screen per rimuovere la patina digitale, metodo che conserva l’immediatezza del gioco. È possibile giocare anche tramite app dedicata My Lotteries, che consente di avere sotto controllo la cronologia delle giocate e delle vincite. Le sue funzioni sono apprezzate dai giocatori che desiderano verificare nell’immediato se un biglietto, fisico o virtuale, sia o meno vincente.

ADM, Agenzia delle dogane e dei Monopoli, ha approvato tutte le soluzioni relative a questo passatempo. Questo promuovendo un tipo di divertimento responsabile e consapevole, prerogativa che interessa anche il Gratta e Vinci, come si può evincere dalla sua interessante storia.

