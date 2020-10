La Polizia di Stato di Termoli, nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati disposti dal Questore di Campobasso Conticchio, ha eseguito un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Larino nei confronti di un uomo originario di Termoli resosi responsabile del reato di organizzazione di combattimenti e competizioni tra cani non autorizzate nonché per maltrattamento di animali ai sensi dell’art. 544 quinques del codice penale.

Il fenomeno del maltrattamento di animali è da sempre attenzionato da parte della Polizia di Stato che ancora una volta invita sia i cittadini che le Associazioni ed Enti vari a segnalare comportamenti illeciti nonché ogni tipo di reato compiuto in materia, considerati gli elevati casi accertati sia di zoocriminalità minorile che di corse clandestine di cavalli nonché di traffico illecito di cuccioli che da tempo interessano il nostro territorio.