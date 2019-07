Ad annunciarlo è stato il governatore Donato Toma. Prima dell’inizio dei lavori del Consiglio regionale, in programma oggi pomeriggio venerdì 5 luglio, Mazzuto ha rimesso il mandato nelle mani del presidente della Giunta regionale. La decisione è scaturita al termine di una riunione di maggioranza tenutasi prima dell’inizio dei lavori in Aula.

Va ricordato che al primo punto all’ordine del giorno di oggi, c’era in discussione proprio la mozione di sfiducia all’assessore al lavoro Luigi Mazzuto. Solo ieri, in un intervista, Toma aveva blindato la Giunta, assicurando che per il momento non ci sarebbe stato nessun cambiamento. Ora il colpo di scena che mette in subbuglio la politica regionale e che, a questo punto, richiederà una verifica di maggioranza urgente.

Il presidente Toma dovrà decidere se accettare o meno le dimissioni di Mazzuto che, a quanto si apprende, sarebbe ai ferri corti con alcuni esponenti della maggioranza. Non resta che attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda e capire se si aprirà una crisi al buio dagli esisti imprevisti o se il tutto rientrerà in tempi brevi.

Come prenderà questa notizia Matteo Salvini visto che Mazzuto era assessore esterno in quota Lega? Cosa accadrà nella Lega regionale? Eventualmente, chi sostituirà Mazzuto? Il cerino è nelle mano di Toma che dovrà decidere qual è la cosa più giusta da fare per non mandare i frantumi la maggioranza che lo sostiene.