di T.A.

Dai promotori dell’iniziativa di cui al seguente testo, si riceve : “Un viaggio sensoriale tra colori e sapori autunnali. Tutti i sensi, non escluso il gusto, saranno coinvolti onde godere appieno delle peculiarità di una stagione non sempre adeguatamente apprezzata. Inizieremo alle ore 16 di sabato 21 ottobre con il raduno presso la “Locanda del vecchio fauno”, in Borgata Leone di Pozzilli, cui farà seguito una passeggiata eco-sensoriale con raccolta di erbe selvatiche e frutta di stagione. Dopo aver assistito al calar del sole dalla “Panchina del Tramonto”, passeremo alla cena con pane bruschettato, salse profumate, patate fritte con peperoni, dolci, fichi e mosto novello. Dopo cena, davanti al caminetto racconteremo di stelle, di miti e di leggende, sorseggiando buon vinello e degustando caldarroste. Alle ore 10 di domenica 22 ottobre ci ritroveremo nuovamente presso la “Locanda del vecchio fauno” e inizieremo la preparazione del pranzo vegetariano. Pezzo forte la tradizionale “pasta e patate”, che prepareremo con ingredienti assolutamente genuini e autoctoni. Non mancherà la gustosissima “frittata tredicesima” (13 uova delle mie gallinelle e 13 ingredienti tra ortaggi, erbe e aromi). Seguiranno altre leccornie e di certo non mancheranno il vino e il mosto novello. Dopo la necessaria pausa pro digestione, concluderemo l’evento con una passeggiata eco-sensoriale tra sentieri boschivi in foliage, fino al tramonto. Sarà anche possibile essere partecipi di una singola giornata”.