Erano in tanti al centro comunitario San Michele Arcangelo di Valloni di Colli a Volturno alla Santa Messa per Padre Tito celebrata dal parroco Don Vincenzo Frino. Nel Centro si toccava e si respirava di padre Tito sia attraverso le tante testimonianze fotografiche in bella mostra lungo le pareti della struttura sia per le toccanti parole pronunciate dal sacerdote celebrante che ha parlato di padre Tito campione sia nella vita Religiosa che in quella artistica.

Michele D’Alessio Presidente del comitato che realizzò l’importante struttura nel lontano 1955 ha letto una testimonianza assai toccante di Silvia Polizzi teologa ed artista che per oltre un ventennio ha collaborato con padre Tito nella realizzazione di molte opere.In chiusura il sindaco Emilio Incollingo ha espresso la vicinanza dell’amministrazione comunale e sua personale ai nipoti del frate scomparso il 31 gennaio scorso.

Ha esaltato anche la bravura artistica di padre Tito e la sua profonda spiritualità il tutto cercando sempre di fare un passo indietro con quella tanta modestia che finiva per testimoniare la sua grandezza. Il monumento ai caduti realizzato da padre Tito in bella mostra accanto alla casa comunale, resta un orgoglio per Colli anche perchè ha una duplice valenza richiamando pure la passione e la morte di Cristo che è poi il carisma dei passionisti, famiglia di appartenenza di padre Tito.