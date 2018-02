Grave incidente stradale questa mattina sulla SS 158, nel Comune di Colli a Volturno, nei pressi del ponte “sbiego”. Due autovetture ognuna con due occupanti sono entrate in collisione per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri. Gli occupanti sono rimasti tutti feriti. Due di loro sono gravi. I feriti sono stati tutti portati in ospedale con due autoambulanze. Per liberare la statale sul posto sono intervenuti anche gli uomini dell’Anas. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche la Polizia Stradale, gli uomini dell’Anas e i Vigili del Fuoco.