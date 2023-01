A partire da oggi, giovedì 26 gennaio, sarà disattivato anche l’ufficio mobile attualmente situato in piazza Municipio a Colli a Volturno. Dallo scorso mese di ottobre, infatti, i locali che ospitavano l’Ufficio Postale del paese, di proprietà dell’azienda e recentemente ristrutturati, sono stati interdetti al pubblico poiché dichiarati inagibili a seguito di una verifica effettuata da parte di tecnici incaricati da Poste. Per sopperire a questa situazione, l’azienda da allora aveva approntato una soluzione sostitutiva attivando appunto l’ufficio mobile in piazza. Ufficio che però da oggi non potrà più essere utilizzato.

“Pur comprendendo il disagio subito dal personale costretto a lavorare in condizioni precarie nella struttura mobile, aggravate anche dalle avverse condizioni climatiche, non ci si può esimere dal contestare quest’ultima decisione che di fatto determina l’interruzione di un pubblico servizio, inconveniente ed inopportuna, in esclusivo danno della cittadinanza e dell’immagine del nostro comune, ha dichiarato il sindaco di Colli Emilio Incollingo. L’Amministrazione Comunale, fin dall’inizio, ha compreso e condiviso con Poste la necessità di salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e degli utenti del servizio. Per tale ragione si è pazientemente atteso, proprio nella prospettiva di una possibile riapertura al pubblico, che venissero effettuate le necessarie indagini sull’immobile che ospita l’ufficio postale, sede che anche di recente è stata ammodernata adeguandola ai layout di ultima generazione rispetto agli standard degli altri uffici della zona”, sottolinea Incollingo.