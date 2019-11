Tre giorni all’insegna della cultura, del folklore, del turismo, dell’agroalimentare e della storia.

L’Amministrazione Comunale di Colli a Volturno (Is), propone, come da tradizione consolidata negli anni, l’appuntamento con l’antica e tradizionale fiera di San Leonardo, evento di rilievo per tutta la Provincia di Isernia, giunto nel 2019 alla sua 14°esima edizione.

La manifestazione, si svolgerà nelle giornate di venerdì 8 novembre, sabato 9 novembre e domenica 10 novembre all’interno di una tensostruttura allestita appositamente in Piazza Madre Teresa di Calcutta. Ci saranno spazi per espositori di ogni genere, attività culturali e promozionali del territorio.

Il Venerdì sera, 8 novembre gli spazi all’interno della fiera verranno aperti ed inaugurati alle ore 16. A seguire poi, lo spettacolo degli alunni dell’istituto comprensivo di Colli a programmato per le ore 18. In serata, spazio al cinema con la proiezione del film dal titolo” Due Mogli sono troppe”, pellicola che venne girata interamente a Colli a Volturno.

Sabato 9 novembre mattinata da trascorrere in fiera e grande interesse riservato alla storia del passato e soprattutto dei Sanniti. Dalle ore 7 del mattino ci sarà la possibilità per tutti di prendere parte ad escursioni a piedi presso la fortificazione sannitica di Monte San Paolo. I partecipanti si ritroveranno per la partenza nel piazzale della Zona Pip di Colli a Volturno. Sempre in mattinata dalle ore 9 e fino alle ore 12 visite guidate in località Monte San Paolo con navetta gratuita e partenza dall’area fiera.

L’appuntamento più importante sarà quello in programma alle ore 16 di sabato con il convegno-incontro dal titolo “Sui passi dei Sanniti”. Interverranno per l’occasione diversi amministratori e sindaci del Molise, Lazio, Campania e Abruzzo, tutti territori accomunati in passato dalla presenza dei Sanniti.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Emilio Incollingo, ci saranno i segunti interventi:

-ANGELO PELLEGRINO (SOPRINTENDENTE EMERITO DI OSTIA ANTICA);

-CLAUDIO DI CERBO (ARCHITETTO);

-MARIA DILETTA COLOMBO (MIBAC);

-MICHELE RADDI (UNIVERSITA’ DELL’INDONESIA)

La serata di sabato si concluderà poi con l’evento proposto dalla Pro- Loco di Colli a Volturno, condizioni meteo permettendo “Castagne e Vino”, con degustazione di castagne di stagione, vino novello e musica folk per tutti i gusti.

Domenica 10 novembre spazio alla fiera per tutto l’arco della giornata. Il programma prevederà alle ore 9 del mattino l’apertura degli stands vari in fiera. Alle ore 11 corteo per le vie del paese dei rievocatori storici “Fantasie D’Epoca”. A seguire, danze e rievocazioni storiche in costume d’epoca. Nel pomeriggio, invece, animazione per bambini e spettacolo dalle ore 17 dal titolo “Dalla Storia all’opera dei Pupi Italici” (spettacolo di burattini).