A Colli a Volturno sabato 26 gennaio la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa del Contratto di Fiume Alto Volturno. All’incontro sarà presente Donato Toma.

Sabato 26 gennaio 2019, con inizio alle ore 10.30, all’interno della sala consiliare del comune di Colli a Volturno (Is) , si svolgerà l’importantissimo incontro, promosso dalla locale Amministrazione Comunale, durante il quale si procederà alla sottoscrizione congiunta del Contratto di Fiume Alto Volturno.

La sottoscrizione del documento avverrà alla presenza del presidente della Regione Molise Donato Toma e alla presenza dei sindaci di Colli a Volturno (ENTE CAPOFILA) Emilio Incollingo, Rocchetta a Volturno Teodoro Santilli, Castel San Vincenzo Marisa Margiotta, Pizzone Letizia Di Iorio, Montaquila Marciano Ricci e Cerro al Volturno Remo Di Ianni.

Il Comune di Colli a Volturno è uno dei primi in Italia ad aderire a questo importane strumento grazie al quale si potranno avviare interessanti e moderne iniziative di sviluppo riguardanti il fiume Volturno con la possibilità di sfruttare fondi presenti a livello nazionale. L’incontro aperto alla cittadinanza sarà l’occasione utile per conoscere i dettagli di questo progetto in fase di piena esecuzione.