Estate di cultura e non solo a Colli a Volturno. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Emilio Incollingo propone un appuntamento assolutamente da non perdere fissato per giovedì 18 luglio con inizio alle ore 21 all’interno della sala consiliare comunale.

Per l’occasione è stato organizzato un convegno a tema dal titolo: “L’Acquedotto romano di Venafro nel territorio del comune di Colli a Volturno”. Il relatore unico dell’incontro sarà il professor Michele Raddi, storico ed archeologo collese, ed attualmente professore associato dell’Università Udayana di Bali – Indonesia.

Una serata “storica” per ricostruire la storia di questo importantissimo acquedotto romano che per lunghi tratti attraversa il territorio collese. La cittadinanza e gli organi di informazione sono invitati a partecipare.