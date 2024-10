Giovedi’ 10 ottobre l’inaugurazione della nuova mensa scolastica.

Il nostro edificio scolastico si arricchisce di una nuova importantissima struttura: La Mensa con il Punto Cottura. Dopo circa venti anni, grazie ad un finanziamento europeo POC – PNRR, torna ad essere operativa la cucina interna alla scuola. L’Amministrazione Comunale ha concretizzato un altro obiettivo tanto atteso, realizzando una modernissima cucina per la preparazione in loco dei pasti che saranno somministrati nell’annesso nuovo refettorio. Tutto ciò per ampliare i servizi scolastici e rendere sempre più attrattivo il plesso di Colli a Volturno attraverso l’erogazione di servizi strategici, quali il tempo pieno che fu istituito esattamente quaranta anni fa nell’anno scolastico 1984-85. Con soddisfazione inaugureremo i nuovi locali, giovedì 10 ottobre 2024 alle ore 19.