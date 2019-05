Il grave episodio è accaduto nella tarda mattinata di oggi, sabato 18 maggio, a Colli a Volturno. L’uomo era intento a riparare il mezzo agricolo, nei pressi della sua abitazione, quando è stato schiacciato dallo stesso per cause in corso di accertamento. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale “Veneziale” di Isernia. Il 50enne non sarebbe in pericolo di vita.