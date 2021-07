RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO



Un comunicato stampa congiunto da parte dell’Amministrazione Comunale di Colli a Volturno guidata dal sindaco Emilio Incollingo e quella di Rocchetta a Volturno guidata dal sindaco Teodoro Santilli per annunciare l’organizzazione di una conferenza stampa dove si parlerà di archeologia e di due differenti campagne di scavo archeologico effettuate nelle ultime settimane sui territori dei rispettivi comuni.

Entrambe le campagne sono state condotte dal noto archeologo e professore universitario Michele Raddi. La campagna di Rocchetta a Volturno è stata possibile grazie al contributo economico di Enel Produzione S.P.A.

Entrambe le campagne verranno presentate nell’ambito di una conferenza stampa riservata alle testate giornalistiche ed emittenti televisive molisane, che si svolgerà giovedì 8 luglio 2021 all’interno dell’aula consiliare del comune di Colli a Volturno in Piazza Municipio.

PROGRAMMA:

Ore 11:00 ritrovo in piazza Municipio a Colli a Volturno per raggiungere gli scavi di Rocchetta a Volturno per registrare immagini per emittenti televisive e altri organi di stampa presenti – distanza 5 minuti in automobile;

Ore 11:30 conferenza stampa presso la sala consiliare del comune di Colli a Volturno alla presenza dell’archeologo Michele Raddi e dei sindaci dei comuni interessati Emilio Incollingo e Teodoro Santilli e dell’assessore regionale al Turismo e alla Cultura della Regione Molise Vincenzo Cotugno.