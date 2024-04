di Redazione

Giovedì 25 aprile l’inaugurazione della sala polifunzionale. Il comune della Valle del Volturno si dota di un teatro moderno ed efficiente.

Giovedì 25 aprile sarà una grande giornata per il Comune di Colli a Volturno e per la sua amministrazione cittadina. Verrà inaugurata la nuova e moderna sala polifunzionale creata al piano terra del centro sociale. Un piccolo auditorium attrezzato per ospitare rappresentazioni teatrali, spettacoli musicali, convegni, proiezioni cinematografiche ed eventi di carattere culturale. La struttura della capienza nominale di cento posti a sedere, e’ stata allestita con poltroncine, palcoscenico, ampio foyer, camerini ed attrezzi di scena.

“Una svolta decisiva per la nostra comunità – spiega il sindaco Emilio Incollingo – che risponde ad una precisa esigenza avvertita da tanti anni dalla popolazione. Una nuova opportunità non solo per la cittadinanza di Colli, ma anche per l’intera Valle del Volturno, che avrà a disposizione una nuova infrastruttura adeguata per eventi ed appuntamenti che arricchiranno l’offerta del territorio nel campo della cultura cosi come dell’intrattenimento. Dopo piu’ di sessant’anni tornerà a Colli a che il cinema. L’opera e’ il frutto di un attento lavoro svolto da tempo e dell’impegno profuso dall’amministrazione che e’ riuscita a far convergere su questo progetto varie risorse provenienti da piccoli finanziamenti, progressivamente intensificati negli ultimi 4 anni. Il nuovo teatro comunale – conclude Emilio Incollingo – ovviamente, non poteva essere inaugurato con uno spettacolo piu’ avvincente del Concerto sinfonico della Banda “Città di Colli a Volturno”, formazione musicale apprezzata e che con grande merito porta le insegne del nostro comune”. Appuntamento fissato per tutti, giovedì 25 aprile alle ore 19 con inaugurazione, taglio del nastro e Concerto bandistico.