L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 3 agosto, sulla statale 158, in agro di Colli a Volturno, all’altezza del bivio per Scapoli.

Il ciclista è stato investito da un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ed ha riportato traumi e ferite gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118 intervenuti sul posto insieme alla Polizia Stradale.