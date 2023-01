Colli a Volturno: torna l’appuntamento con l’antica e tradizionale Festa in onore di Sant’Antonio Abate. Il programma dell’evento al via da questa sera. Organizza l’associazione “Forza Giovane”.

COLLI A VOLTURNO. Al via da questa sera l’edizione 2023 dell’Antica e tradizionale festa dedicata a Sant’Antonio Abate a Colli a Volturno. L’evento fermo ai box per due anni a causa del Covid torna in grande stile. L’associazione socio – culturale “Forza Giovane” presieduta dall’avvocato Alberto Ranieri e composta da un gruppo di ragazzi davvero senza eguali ha stilato un programma ricco ed accattivante. Si parte questa sera in Piazza Madre Teresa di Calcutta all’interno di una tensostruttura di ben 400mq coperta e riscaldata con posti a sedere. Nel corso di ogni serata sarà attivo uno stand gastronomico con prodotti locali.

In dettaglio il programma dell’evento:

GIOVEDI’ 12 GENNAIO 2023:

ORE 20 Apertura stand gastronomico

ORE 21.30 spettacolo musicale “La COLLIDA”, COLLESI ALLO SBARAGLIO

VENERDI’ 13 GENNAIO 2023:

ORE 20 Apertura stand gastronomico

ORE 21.30 Spettacolo musicale “Emozioni d’autore” musica italiana;

SABATO 14 GENNAIO 2023:

ORE 20 Apertura stand gastronomico

ORE 20.30 Spettacolo musicale “VASCOVER BAND” cover Vasco Rossi;

DOMENICA 15 GENNAIO 2023:

ORE 20 Apertura stand gastronomico

ORE 20.30 Spettacolo musicale “TAMMORASIA”, musica popolare;

LUNEDI’ 16 GENNAIO:

ORE 8:00 Inizio giro itinerante per le vie del paese delle “squadre” dedicate a Sant’Antonio Abate;

ORE 19: Benedizione e accensione del fuoco sacro;

ORE 20: Apertura stand gastronomico;

ORE 20.30: esibizione delle varie squadre in onore di Sant’ANTONIO Abate;

ORE 23.00 estrazione lotteria;

MARTEDI’ 17 gennaio 2023:

ORE 17.45 Processione con la statua di Sant’Antnio Abate dalla chiesa di San Leonardo fino alla tensostruttura in Piazza Madre Teresa di Calcutta;

Ore 18.00 Santa messa e benedizione degli animali presso tensostruttura;