Le persone residenti altrove scaricano i rifiuti nelle borgate? Sicuramente sì, ma questa non è una novità. Siamo in presenza del cosiddetto ‘pendolarismo dei rifiuti’, diventato ormai una prassi consolidata, che crea notevoli disagi per i residenti insieme alla mancata raccolta dei rifiuti.

La segnalazione ci arriva da Colle Cioffi e non è un bello spettacolo da vedere. Da quanto ci riferiscono, questa è la situazione che si presenta nella borgata di Isernia da diversi giorni.

Troppo spesso i cittadini si trovano a scontrarsi con una realtà sconcertante frutto di un’inciviltà inaudita. Occorre denunciare sempre i comportamenti scorretti. Vanno inasprite le sanzioni, ma di certo non si può mettere un vigile urbano o una guardia ecologica ad ogni cassonetto.

Un anno fa, il Comune di Isernia, assicurò che ci sarebbero state importanti novità per quanto concerne la raccolta rifiuti nelle borgate, ma a quanto pare, qualcosa non ha ben funzionato e siamo ancora qui a parlarne. I residenti delle borgate vogliono risposte immediate e concrete.