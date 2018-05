Si rafforza ancora di più la collaborazione e la sinergia, in ambito turistico-culturale, tra il network Borghi della lettura e il Palazzo Municipale di Gambatesa, che con il sito Gambatesablog.info hanno realizzato una campagna di sensibilizzazione, volta “all’educazione” e al coinvolgimento sul tema culturale, artistico e alla generazione di un flusso turistico, principalmente nei periodi dell’ anno dove si concentrano la maggior parte delle festività e sagre verso i luoghi di maggiore interesse, come il castello “Di Capua”, la Chiesa di San Bartolomeo Apostolo e di San Nicola, la villa comunale dove è presente una fontana datata 1905, l’area “porte dipinte” e il caratteristico centro storico del borgo, che offre scorci favolosi sul lago d’Occhito.

Inoltre, per chi ne avesse bisogno, è possibile sostare con il proprio caravan all’apposita area camper sita in località Brusicchio, recentemente inaugurata, a due passi dalla piazza del paese. Grande soddisfazione, è stata espressa dai soggetti promotori del lancio pubblicitario, che ritengono che le soluzioni per far uscire dall’isolamento sociale i territori interni della nostra regione siano proprio l’arte e la cultura, di cui fortunatamente il Molise è ricco.