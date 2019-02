È stato pubblicato l’Avviso per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di Partner, dell’ATS di Termoli, interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 – ON3 Capacity building – lettera j) Governance dei servizi – Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali.

L’Avviso è rivolto ai seguenti Soggetti, non aventi finalità di lucro:

– Fondazioni operanti nel settore di riferimento dell’Avviso;

– Associazioni e ONLUS operanti nel settore di riferimento dell’Avviso;

– Cooperative operanti nel settore di riferimento dell’Avviso;

– Consorzi operanti nel settore di riferimento dell’Avviso;

– Imprese sociali.

I destinatari diretti della proposta progettuale sono i servizi e gli operatori pubblici che operano nel settore di riferimento a favore dell’utenza straniera.

Sono destinatari indiretti e finali della proposta progettuale i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti appartenenti, in via prioritaria, a nuclei familiari monoparentali con minori a carico, nonché a famiglie in condizione di particolare disagio con minori, che non godono più dell’accoglienza.

Le attività esecutive dei progetti dovranno realizzarsi esclusivamente nell’ambito del territorio dei comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli.

Per quanto concerne la durata dei progetti, il Ministero dell’Interno ha stabilito che i progetti finanziati avranno avvio al momento della sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione e dovranno concludersi entro e non oltre il termine ultimo per la realizzazione delle attività progettuali, fissato al 31 dicembre 2021, termine ultimo per l’ammissibilità delle spese.

Per partecipare alla selezione, i Soggetti partecipanti dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Termoli, Comune Capofila dell’ATS di Termoli, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01/03/2019.

Tutte le info sul bando sono disponibili alla sezione Avvisi del sito del Comune di Termoli www.termoli.gov.it