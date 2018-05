Selezionate le aziende molisane che parteciperanno all’Oscar Green, il concorso che premia le aziende innovative di giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto 40 anni al momento dell’iscrizione, che operino sul territorio nazionale e che abbiano sviluppato all’interno del proprio percorso imprenditoriale un’idea innovativa.

I vincitori della fase regionale saranno premiati entro la fine di luglio 2018 e parteciperanno alla selezione nazionale del concorso che si concluderà con la premiazione prevista per settembre 2018 a Roma.

Sei sono le categorie in gara:

IMPRESA 3.TERRA

Tecnologia, innovazione, comunicazione. Impresa 3. Terra premierà i progetti di quelle giovani aziende agroalimentari che hanno creato una cultura d’impresa esemplare, riuscendo a incanalare creatività, originalità e grande abilità progettuale per lo sviluppo e la crescita dell’agricoltura italiana coniugando tradizione e innovazione.

CAMPAGNA AMICA

Valorizzare i prodotti Made in Italy attraverso il rapporto tra impresa e Consumatori. Saranno premiati quei progetti che valorizzeranno i prodotti tipici italiani su scala locale, nazionale e mondiale rispondendo alle esigenze dei consumatori in termini di sicurezza alimentare, qualità e tutela ambientale. Sarà dato valore alle ricadute positive sullo sviluppo e la promozione del territorio, così come alla trasparenza per agevolare scelte di consumo consapevoli.

SOSTENIBILITA’

Sostenibilità ambientale è la parola d’ordine di quei progetti che promuovono un modello di sviluppo sostenibile. Il ruolo dell’imprenditore è centrale per la crescita della comunità e del territorio: nascono imprese più “umane”, dove l’agricoltura punta al benessere generale. Sostenibili sono tutte quelle imprese che lavorano e producono in modo ecosostenibile riducendo al minimo la produzione di rifiuti, risparmiando energia e materiali attraverso processi che tutelano l’ambiente.

FARE RETE

“Partnership” è il legame che unisce quei modelli di imprese, cooperative, consorzi agrari, società agricole e start up, capaci di creare reti sinergiche in grado di massimizzare i vantaggi delle aziende agroalimentari e del consumatore finale. Si tratta di progetti promossi nell’ambito di partenariati variegati, che coniugano agricoltura e tecnologica così come artigianato tradizionale e mondo digitale, arrivando fino agli ambiti del turismo, del design e di ricerca accademica. Nel caso di start up non agricole, è necessario dimostrare il legame di rete con aziende agricole.

NOI PER IL SOCIALE

L’agricoltura sociale muove quei progetti volti a rispondere a bisogni della persona e della collettività, grazie alla capacità di trasformare idee innovative in servizi e prodotti destinati a soddisfare esigenze generali e al tempo stesso creare valore economico e sociale. Possono partecipare Enti Pubblici, Cooperative e Consorzi capaci di creare sinergia con realtà agricole a fini sociali. Solo per questa categoria l’età non è vincolante.

CREATIVITA’

L’idea è il motore di questa nuova categoria che vuole premiare la creatività di idea, di prodotto e di metodo. La crisi economica e la concorrenza sempre più agguerrita, generata da una maggiore apertura dei mercati, ha reso necessario puntare su prodotti e processi innovativi in grado di aiutare l’azienda a produrre meglio. Una produzione che deve essere sempre più efficiente, venendo incontro a una domanda di mercato sempre più variegata ed eterogena.