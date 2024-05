di Redazione

premiazione della fase regionale del Premio “Amiche della Terra – Storie di donne che nutrono il Mondo”, che si terrà presso la Camera di Commercio del Molise, in piazza della Vittoria n. 1 a Campobasso, il 27 maggio 2024 a partire dalle ore 10.00. All’incontro, moderato dalla giornalista Anna Maria Capparelli, interverranno: il Presidente della Camera di Commercio del Molise, Paolo Spina, il Presidente regionale di Coldiretti Molise, Claudio Papa, la Responsabile regionale di Coldiretti Donne Impresa Coldiretti, Michele Bunino, e la Presidente del Cif (Comitato Imprenditoria Femminile) della Camera di Commercio del Molise, Sandra Palombo.

“Amiche della Terra” è un premio che Coldiretti Donne Impresa ha promosso in tutte le regioni italiane per valorizzare le storie delle donne contadine che si sono distinte per le scelte produttive, innovazioni implementate, promozione dei prodotti, attività formative e/o sociali, creatività e multifunzionalità.

Si tratta di donne che hanno dato il proprio contributo con caparbietà e competenza restando attivamente nei propri territori, ritornandoci o scegliendo di trasferirsi per fare della regione di appartenenza un luogo di attività produttive, di trasformazione, di ricettività, di innovazione, di integrazione sociale, di formazione a tutte le età, di tutela paesaggistica e della biodiversità.