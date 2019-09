LO STATO CONCEDE UN CONTRIBUTO FINO ALL’80% SULL’IMPORTO DEL PREMIO DELLA POLIZZA.

La migliore tutela contro i danni da maltempo per gli imprenditori agricoli è l’assicurazione. A sostenerlo è la Coldiretti Molise che, a seguito delle ultime violente grandinate che hanno colpito la regione, ribadisce l’importanza e l’utilità di dotarsi di una specifica polizza che possa mettere a riparo dal rischio di danni provocati dal maltempo le imprese agricole.

Il clima globale sta cambiando, tanto che sempre più spesso si verificano fenomeni atmosferici estremi, quali piogge torrenziali, vere e proprie bombe d’acqua o grandinate, che in pochi minuti riescono a spazzare via il lavoro di un intero anno, devastando campi e distruggendo interi raccolti danneggiando anche le strutture aziendali. Oggi, però, gli imprenditori agricoli hanno un arma di tutela più efficace rispetto al passato grazie a polizze assicurative create ad hoc per ogni coltura e per la cui sottoscrizione l’imprenditore può beneficiare di un contributo statale che copre fino all’80% il costo del premio stesso della polizza.

Le possibilità di ottenere risarcimenti pubblici per i danni alle colture, mediante l‘attivazione del Fondo di Solidarietà nazionale, che interviene nel caso di riconoscimento dello stato di calamità, sono estremamente ridotte in quanto le produzioni agricole sono nella quasi totalità assicurabili e dunque non risarcibili secondo la normativa vigente. Rimangono peraltro fruibili gli interventi finanziari a favore del ripristino delle strutture che abbiano subito danni, nonché le riduzioni previdenziali a carico delle imprese agricole. Per questo oggi sottoscrivere una polizza “agevolata”, diventa il modo più sicuro per tutelare le proprie aziende ed il proprio reddito.