di Redazione

Il costo dell’acqua per uso zootecnico non può essere equiparato a quello domestico. Ne è convinta Coldiretti Molise che oggi ha incontrato i vertici dell’Egam (Ente di Governo dell’Ambito del Molise per il servizio idrico integrato) per rappresentare le difficoltà degli allevatori molisani che di recente si sono visti recapitare, da Grim (ente di gestione delle risorse idriche), le bollette di pagamento per il consumo di acqua in azienda. All’incontro, svoltosi in un clima di cordialità e disponibilità, erano presenti il Presidente dell’Egam, Carmine Ruscetta, con il suo staff, il Presidente provinciale Coldiretti di Campobasso, Giacinto Ricciuto, ed il Direttore regionale di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese. Nel corso del colloquio i rappresentanti di Coldiretti, pur riconoscendo che le tariffe per l’attività agricola e zootecnica siano equiparate a quelle per uso domestico residenziale, hanno sottolineato che ciò non è comunque sostenibile in considerazione dei volumi di acqua di cui necessitano gli animali, specie i bovini. Infatti, una vacca da latte consuma almeno 100 litri di acqua al giorno, una quantità assolutamente non comparabile con il consumo di una famiglia. “Queste tariffe idriche – ha quindi spiegato il Presidente Ricciuto – non tengono evidentemente conto della grande differenza tra l’uso zootecnico e quello domestico. Costi – ha aggiunto – che sommati agli aumenti dei beni di produzione e della impossibilità di aumentare i prezzi di vendita dei prodotti stanno mettendo ulteriormente in difficoltà le aziende”. Da parte sua il Presidente Ruscetta, dimostrando sensibilità verso il problema, ha dichiarato che in sede di rimodulazione delle tariffe 2024 cercherà di individuare degli accorgimenti per andare incontro alle esigenze della zootecnia. Coldiretti, da parte sua, farà pervenire delle specifiche proposte atte a diversificare le nuove tariffe al fine di realizzare un vantaggio per le aziende zootecniche; è stata, inoltre, apprezzata la volontà da parte dell’EGAM di compiere un attento monitoraggio sulle reti per ridurre gli sprechi di acqua, come pure di eliminare eventuali allacci abusivi che ricadono sulle tasche dei cittadini onesti. Tanto sarà possibile grazie all’utilizzo di nuovi contatori.