Coldiretti Molise esprime grande soddisfazione per l’imminente avvio della fase di liquidazione dell’ anticipazione del contributo Pac per la quasi totalità delle aziende che si sono rivolte al CAA Coldiretti. In base al D.M.5932/19, Agea (Ente pagatore) ha infatti disposto l’erogazione di oltre 2 milioni e 700mila euro a beneficio delle aziende, socie di Coldiretti, che hanno presentato domanda di contributo per l’annualità 2019.

Queste riceveranno a giorni l’importo pari al 50% della cifra totale loro spettante; un aiuto economico importante che arriva in un momento particolarmente difficile per le molte aziende agricole provate dagli ultimi eventi calamitosi di questi ultimi mesi, nonché dall’atavico problema causato dall’aumento incontrollato della fauna selvatica.

“Si tratta di un ottimo risultato – ha affermato soddisfatto il direttore regionale di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese – che va riconosciuto all’impegno ed alla dedizione dell’intera struttura di Coldiretti Molise.

L’opportunità di ricevere questo anticipo, di carattere straordinario – ha aggiunto Ascolese – costituisce una boccata d’ossigeno per le imprese molisane, provate da mille difficoltà, ma che con caparbietà e passione continuano a produrre realizzando, spesso, ricavi che non coprono i costi di produzione. Una situazione che, non ci stanchiamo di ribadire, necessita di interventi urgenti da parte dell’intera classe politica regionale”.