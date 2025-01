di Redazione

SANTA MESSA NELLA CHIESA PARROCCHIALE MARIA SS DI COSTANTINOPOLI CELEBRATA DA S.E. MONS. CLAUDIO PALUMBO E, A SEGUIRE, LA BENEDIZIONE DEI MEZZI AGRICOLI.

E’ tutto pronto ad Agnone (IS) dove la chiesa parrocchiale Maria Santissima di Costantinopoli farà da cornice alla celebrazione della 74^ “Giornata del Ringraziamento” organizzata da Coldiretti Molise. La Giornata del Ringraziamento, istituita per iniziativa della Coldiretti nel 1951 e fatta propria dalla Cei nel 1975, costituisce un’opportunità, un’occasione di sosta e di riflessione sul bene della terra e dei suoi prodotti, ed è da sempre festa identitaria dell’Organizzazione. La manifestazione, che avrà carattere regionale, vuole essere un momento di ringraziamento per l’annata agraria terminata e nel contempo una richiesta di benedizione per quella appena iniziata. Il tema della Giornata che la CEI ha voluto offrire quest’anno alla riflessione dei fedeli è “La speranza per il domani: verso un’agricoltura più sostenibile”. Speranza e sostenibilità, valori, questi, molto cari a Coldiretti che da sempre, con queste celebrazioni, si riunisce per riflettere sui significati più autentici alla base delle attività agricole. La Giornata si aprirà alle ore 10:00 con il raduno dei trattori in Piazza Unità d’Italia, cui seguirà, alle ore 11:00, la Concelebrazione Eucaristica, presieduta dal Vescovo, S. Ecc. Mons. Claudio Palumbo; un momento importante sarà rappresentato dall’offertorio, durante il quale verranno portati all’altare i frutti della terra. Al termine della Santa Messa Monsignor Palumbo benedirà i mezzi agricoli a cui seguirà un agribuffet con i prodotti delle imprese aderenti all’Agrimercato di Coldiretti-Campagna Amica di Campobasso ed Isernia.