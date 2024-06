di Redazione

Nuove opportunità per le aziende agricole molisane che intendono investire nella manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei loro prodotti. Rientrando il Molise nella ZES (Zona economica speciale) UNICA, Coldiretti Molise informa gli imprenditori agricoli che intendono effettuare un investimento di almeno 200mila euro che potranno richiedere l’agevolazione del credito d’imposta fino al 50% dell’investimento. Nel dettaglio gli investimenti potranno riguardare: nuovi impianti, macchinari, attrezzature destinate a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES Unica; nonché l’acquisto di terreni o l’acquisizione e la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non potrà tuttavia superare il 50% del valore complessivo dell’investimento. Coldiretti Molise invita, pertanto, i soci imprenditori agricoli che intendono beneficiare di questa agevolazione a recarsi nei propri Uffici Zona, presenti in tutta la regione, al fine di ricevere maggiori informazioni ed assistenza nella presentazione della domanda telematica di richiesta.