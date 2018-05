Coldiretti Molise, all’indomani della assegnazione delle deleghe compiuta dal Governatore Toma, esprime ai neo assessori i più sentiti auguri di poter svolgere un positivo lavoro, interpretando al meglio le istanze dei cittadini molisani. Un particolare augurio, per il prestigioso ed impegnativo incarico assunto, va al dott. Nicola Cavaliere, chiamato alla guida dell’Assessorato all’Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Coldiretti manifesta la propria soddisfazione in considerazione dei positivi trascorsi dell’assessore Cavaliere, che ha sempre mostrato grande attenzione e competenza sui diversi temi dell’Agricoltura, nonché capacità di gestire la complessa macchina amministrativa regionale.

Coldiretti Molise sottolinea, inoltre, come l’aver assegnato all’assessore Cavaliere altre importanti deleghe quali quelle dei lavori pubblici, viabilità ed infrastrutture, caccia e pesca, consentirà di affrontare in maniera sistemica le principali problematiche del settore agricolo in una ottica di concreto sviluppo.

Il Molise, infatti, paga da troppi anni un gap infrastrutturale in tema di viabilità che limita le potenzialità delle imprese, non solo di quelle agricole, a causa della tormentata geomorfologia del suo territorio.