Ieri mattina, 30 Marzo, è stato aperto il “Mercato di Campagna Amica” della Coldiretti. Si tratta d’un mercato al coperto, che sarà bisettimanale e si terrà nei giorni di martedì e venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 14:30 , in un locale di via Umbria n. 8 a Isernia.

«Ho accolto con vivo interesse l’odierna apertura del mercato coperto di Campagna Amica – ha dichiarato il sindaco Giacomo d’Apollonio –, che darà spazio alle eccellenze agroalimentari della regione e, in particolare, della provincia isernina. A nome della collettività, desidero ringraziare il direttore di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese, e il coordinatore regionale di Campagna Amica, Cesare Scalabrino, per l’attenzione che stanno riservando al nostro territorio e, nel contempo, formulo loro i migliori auspici per future, analoghe iniziative».