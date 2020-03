In questo momento di forte emergenza per il diffondersi del Coronavirus, Colacem S.p.A. vuole aiutare concretamente il sistema sanitario dei territori in cui operano i propri stabilimenti.

Oltre a una recente donazione a favore della sanità umbra, Colacem ha finanziato l’acquisto di apparecchiature per la terapia intensiva dei poli ospedalieri che sono riferimento per le comunità di Caravate (VA), Rassina (AR), Sesto Campano (IS), Maddaloni (CE), Galatina (LE) e Ragusa.

“Ci sentiamo vicini a tutte le comunità nelle quali operiamo e dove contribuiamo con un’industria sostenibile al progresso economico e sociale -affermano i titolari di Colacem-.

Con questi gesti vogliamo anche far sentire la nostra solidarietà e sostegno al personale ospedaliero che sta affrontando in prima linea l’attuale emergenza con coraggio e professionalità”.