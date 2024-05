di Redazione

È la seconda volta in pochi anni che viene raggiunto questo importante traguardo

Lo stabilimento Colacem di Sesto Campano è tra i più moderni e tecnologicamente avanzati in Europa, ma si distingue anche per la grande attenzione al tema della sicurezza sul lavoro. Lo dimostra il fatto che alcuni giorni fa ha raggiunto l’importante traguardo di 25 mesi senza infortuni. Un risultato non certo frutto del caso, visto che era stato già conseguito in passato, nel 2019. Tutto ciò è possibile grazie all’impegno collettivo nel mettere in campo una serie di attività, con una preziosa sinergia tra personale di stabilimento e Ufficio Sicurezza di Sede. Numerose le ore di formazione impartite a tutto il personale di fabbrica volte ad eliminare o ridurre i fattori di rischio caratteristici delle varie fasi di lavoro. Diverse le soluzioni organizzative adottate, sia tecniche che gestionali, riguardanti apparecchiature, impianti, luoghi di lavoro, oltre a modalità operative e comportamentali. Importanti investimenti da parte di Colacem che hanno fatto sì che la cultura della sicurezza si diffondesse a tutto il personale, così da mettere in atto comportamenti sicuri e consapevoli sia durante le attività lavorative che nella vita quotidiana.