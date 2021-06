Si sono tenute venerdi 11 giugno 2021, le elezioni per il rinnovo della Rsu (rappresenta sindacale unitaria) alla COLACEM SPA di Sesto Campano IS, che fa capo al Gruppo Financo, con oltre 2.000 dipendenti, con sede a Gubbio (PG). La società è una delle aziende leader tra i produttori

di cemento in Italia, con una vision da sempre orientata al mercato, all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità.

Ottimo il risultato conseguito dal rappresentante della FENEAL UIL Francesco AMATO, che in termini di consensi è risultato il piu votato tra i nove candidati all’interno delle tre compagini sindacali quali UIL, CGIL e CISL.

Un risultando storico e soddisfacente della FENEAL UIL che ha permesso di eleggere oltre ad AMATO quale RSU ed RLS (RAPPRESENTANTE DEI LAVORATI PER LA SICUREZZA), anche Antonio MELONI, ottenendo due rappresentanti sindacali della FENEAL UIL, su quattro.

Secondo AMATO, l’attivita sindacale, fortemente richiesta dai lavoratori, necessita di vitalità e piu energia per porre in essere interventi in vista della immininte crescita della produzione, crescita già avviata dall’ inizio del 2021, con l’uspicio e grazie soprattutto al consolidarsi delle vendite, che con l’approvazione dei Recovery Plan e le risorse Europee mobilitate disponibili di circa 235 miliardi, suddivisi fra sei missioni, di cui Il 32,6% per costruzioni e opere di edilizia, permettera di concordare con l’azienda, nuovi incentivi x tutti i lavoratori, ed in primis il contratto Integrativo da piu anni, rimasto in balia delle onde.