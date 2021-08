di Tonino Atella

Le soddisfatte dichiarazioni dell’organizzatore Michel Rongioneche ringrazia i tanti collaboratori prodigatisi per la riuscita dell’evento.

Col Gran Galà Lirico di questa sera (h 21,30 nell’accogliente, fresca e spaziosa aia di Mennella, borgata rurale di Filignano) cala il sipario sul Festival Internazionale Mario Lanza 2021, evento promosso su sette appuntamenti serali di arte musicale e recitativa varia per celebrare l’artista italo/americano dalle origini paterne filignanesi -il papà Alfredo Cocozza era nativo di Filignano, la madre Maria Lanza abruzzese- nel centenario della nascita.

L’organizzatore del tutto, Michel Rongione, esprime chiara soddisfazione per lo spessore artistico del Festival e per il gradimento del pubblico : “Abbiamo lavorato in tanti -attacca l’ex sindaco di Filignano, ideatore decenni orsono del Festival per veicolare all’esterno il nome di Filignano ed attuale presidente dell’Associazione Mario Lanza- e gli sforzi di tutti sono stati premiati. Ogni sera il pubblico è accorso numeroso, l’opera La Boheme ha registrato enorme successo di spettatori e consensi, altrettanto ci si aspetta per il Gran Galà serale di chiusura ed ogni volta il pubblico ha salutato con fragorosi applausi gli artisti sul palco. Proposte quindi d’indubbio spessore artistico e il pubblico molisano e straniero ha mostrato passione per i generi musicali e recitativi alternatisi sul palco dell’aia di Mennella. Risposta positiva quindi, cosa che incoraggia per gli appuntamenti futuri del Festival”. Ed allora ricordiamo in breve le serate sin qui tenutesi : l’11 agosto avevano aperto Eduardo Siravo e Gabriella Casoli presentando “100 anni di Mario Lanza”, il 12 applausi per Renzo Ruggieri e la sua fisarmonica, il 13 era stata la serata dell’applaudita Compagnia SoleLuna con la musica popolare campana e del meridione d’Italia, quindi il 15 sul palco l’opera La Boheme di Puccini a meritare applausi e consensi, e ieri mandolini, chitarre, nacchere, tamburelli, mandole e voce di Nando Citarella per presentare l’opera al chiaro di luna ed il canto popolare, farcito di racconti ed episodi quanto mai avvincenti che hanno strappato meritati applausi. In serata, come detto, si chiude col Gran Galà Lirico, appuntamento storico del Festival. Sul palco la Grande Orchestra Sinfonica dei Balcani e i tenori Fabio Andreotti (Italia), Ignazio Encins (Spagna) e Julienne Attoumbre (Costa d’Avorio) ad interpretare le più rinomate e suggestive arie liriche. Dirigerà il M° Leonardo Quadrini, beneventano e figura storica del Festival Lanza. Per info e prenotazioni biglietti 339/8078165 o 333/6600619.