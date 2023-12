UN’AVE MARIA PARTICOLARE DEL M° OLIVA A VENAFRO IN RICORDO DI UN MAESTRO SCOMPARSO

L’EVENTO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI NATALE ALLA CHIESA DEI SS. MARTINO E NICOLA CON CORI, VOCI E MUSICISTI DI SPESSORE

Un appuntamento, quello del Concerto di Natale in calendario nella Chiesa dei SS. Martino e Nicola a Venafro, destinato a restare nella storia corale e musicale della città. A parlarne l’ideatore del tutto, il M° organista venafrano Marciano Oliva : “Tra i brani che verranno eseguiti, tutti assai apprezzabili grazie alla valenza dei suoi tanti interpreti, c’è da segnalare l’ “Ave dell’anima mia”, scritta personalmente a settembre per ricordare un giovane maestro e collega prematuramente scomparso. Trattasi di un’Ave Maria particolare con cori e voci che diventano alla fine sei voci, unitamente ad arpa, fiati, percussioni ed altro. Nel corso della stessa serata verranno proposti anche ulteriori brani nuovi e classici per un appuntamento musicale che si preannuncia quanto mai interessante”.

T.A.