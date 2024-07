di Redazione

“Una brutta pagina per la politica molisana, un bruttissimo esempio per chi crede ancora in determinati valori, per quanti si impegnano quotidianamente per portare avanti gli interessi collettivi”. Così il Coordinatore per il Molise di ‘Noi Moderati’ il consigliere Regionale Fabio Cofelice dopo quanto accaduto al Consiglio Comunale di Campobasso, con i consiglieri Giovanni Varra, (FDI) e Antonio Madonna (PpL) che hanno appoggiato la sindaca Maria Luisa Forte e che subito dopo ha visto l’elezione alla presidenza del Consiglio comunale del consigliere Varra. “Quanto accaduto vede ‘Noi Moderati’ prendere le distanze da un comportamento inaccettabile e scandaloso che nulla a che vedere con la Politica e la buona Amministrazione. Non lo meritavano i cittadini, non lo meritava la città di Campobasso e quanti hanno creduto e ancora credono che l’azione politica debba portare avanti idee, principi e valori. La squadra di ‘Noi Moderati’ continuerà ad andare avanti perseguendo ancora una volta e sempre questi valori come ha fatto fino a questo momento e come sempre farà, dicendo no agli inciuci e agli accordi sottobanco solo per nome e per conto di meri e puri interessi personali”.