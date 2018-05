I militari del Nucleo operativo e Radiomobile di Agnone (IS), nella serata di ieri, durante un mirato servizio antidroga predisposto nel centro alto molisano, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per detenzioni ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione illegale di armi, un 30enne del luogo, con a carico già vari precedenti di polizia.

L’uomo a seguito di una perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 7 involucri contenenti sostante stupefacenti del tipo cocaina, 2 involucri contenti marijuana, una pistola a salve semiautomatica calibro 9, priva del prescritto tappo rosso, 3 coltelli a serramanico e una somma di denaro contante provento dell’attività di spaccio.

Gli stupefacenti, le armi e le banconote rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro. Nell’ambito della medesima operazione, altri due giovani del luogo sono stati trovati in possesso di involucri di marijuana e di un “grinder”, utilizzato per preparare le dosi. Il tutto è finito sotto sequestro, mentre i due giovani dovranno rispondere di detenzione illegale di stupefacenti. Ulteriori indagini sono in corso per accertare se la droga era per uso personale o se destinata all’attività di spaccio.