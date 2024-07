di Redazione

Torna protagonista a Jelsi la storia dell’automobilismo italiano. Domenica 28 luglio nuovo appuntamento con il “Raduno auto d’epoca” organizzato dal Club Fiat 500 e macchine d’epoca.

Un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di queste meravigliose vetture che aprono una suggestiva finestra sul passato di questo settore nel nostro Paese. Il programma prevede il ritrovo a Jelsi alle 8:30, in piazza Umberto I, per l’apertura delle iscrizioni e l’accoglienza con colazione dolce e intrattenimento (esposizione carri allegorici della festa del grano in onore di Sant’Anna). A seguire la colazione del contadino e la partenza, alle 10:30, per il giro turistico con tappa a Gildone, visita del paese e aperitivo in piazza. Nel pomeriggio rientro a Jelsi per una “gincana atipica” lungo il corso del paese. Alle 19:00 le premiazioni segue alle 22:00 il Festival di culture e musiche del Molise “Intrecci” direzione artistica Giuseppe Spedino Moffa, stand gastronomici con degustazioni tipiche e altre sorprese. Il Club Fiat 500 e macchine d’epoca Jelsi garantisce l’iscrizione alle prime 120 auto. C’è tempo fino alle 20:00 del 22 luglio. Per informazioni inviare una e-mail all’indirizzo clubfiat500jelsi@gmail.com o contattare i numeri 3490752425, 3290464155 e 3398830186. L’evento è patrocinato dal Comune di Jelsi e realizzato in collaborazione con il Comitato Sant’Anna di Jelsi.