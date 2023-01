CAMPOBASSO. “Un’associazione che ci mette il cuore, formata da persone dal cuore nobile perché mettono a disposizione il loro tempo per diffondere i benefici del sorriso”. Così il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone ha spiegato le ragioni che hanno spinto la Presidenza del Consiglio a riconoscere l’associazione “Clownterapia Paciok onlus” come “Eccellenza Molisana” per l’anno 2022 nell’ambito del progetto “Un Molise Eccellente”.

“Simbolo di perseveranza, determinazione e passione, lustro per il Molise, esempio encomiabile per le giovani generazioni”. Con questa motivazione il riconoscimento è stato conferito dal presidente Micone al presidente dell’associazione Fulvio Fusco accompagnato da alcuni esponenti dell’onlus e da Cicci il dolce maltesino che è a tutti gli effetti un clowndoctor ed ha tutte le carte in regola per entrare nelle strutture sanitarie, ospedaliere e ricettive dove i clown portano il loro sorriso.

“Il progetto “Un Molise Eccellente” si occupa e analizza molti settori – ha spiegato Micone – il sociale è uno di questi e proprio in questo ambito abbiamo individuato un’eccellenza molisana nell’associazione “Clownterapia Paciok onlus”. I riconoscimenti possono apparire come una forma di ringraziamento superficiale ma non è questo il caso. Il Consiglio regionale, infatti, vuole esprimere riconoscenza e vicinanza a tutti voi che riuscite a portare un sorriso a chi attraversa un momento di difficoltà, soprattutto ai bambini”.

“Contenti, fieri, orgogliosi – ha commentato il dottor Fusco, visibilmente emozionato e anche un po’ incredulo – non ci aspettavamo questo riconoscimento, siamo molto contenti che le istituzioni apprezzino il nostro operato. La clownterapia è una tecnica riabilitativa psicofisica che si rivolge a piccoli e gradi pazienti, bambini e anziani, diversamente abili e categorie protette. Lo scopo – ha spiegato Fusco – è quello di portare benessere psicofisico, tramite terapeuti professionisti, soci iscritti all’associazione, formati in collaborazione con enti di formazione accreditati sul territorio nazionale e internazionale. Senza intralciare l’operato del personale medico specializzato, i clown terapeuti agiscono nei reparti degli ospedali, nelle case di riposo, asili d’argento, asili senili, orfanotrofi, asili d’infanzia, case famiglia e in tutti quei luoghi dove c’è bisogno di un sorriso. La risata ha un potere terapeutico, la magia dell’empatia consente ai pazienti di dimenticare, almeno per un po’, le difficoltà e i problemi. I nostri incontri si chiudono sempre con un arrivederci carico di gioia e di entusiasmo, energia e affetto che coinvolge tutti. L’associazione è nata a Campobasso, è molisana ma il sorriso è uguale dappertutto”.