Il Pescara Academy non si presenta al Palaunimol e per il Circolo La Nebbia Cus Molise all’orizzonte ci sono tre punti a tavolino (in attesa della ratifica del Giudice Sportivo). Così, la formazione di Antonio Di Stefano aggiunge tre punti alla sua classifica e resta in vetta con il Futsal Pescara. Dopo cinque turni i rossoblù hanno fino ad ora avuto un percorso netto in campionato e si apprestano ad osservare il secondo turno di riposo previsto al calendario domenica prossima. In queste due settimane i campobassani avranno l’opportunità di recuperare gli acciaccati e proseguire nell’inserimento dei nuovi elementi. “Dispiace non giocare per tanto tempo – spiega il tecnico Di Stefano – ma questi quindici giorni saranno ugualmente utili per continuare il nostro processo di crescita che ci ha visto fino ad ora protagonisti. E’ vero che siamo in testa ma il cammino è ancora lungo e potrà riservarci delle difficoltà. Dobbiamo continuare a lavorare così come stiamo facendo, cercando di mantenere alta la guardia in vista dei prossimi impegni. Sono contento del rendimento dei ragazzi e del loro impegno fino a questo momento – continua il trainer – mi seguono e cercano di mettere sempre in pratica quello che proviamo durante la settimana. Continuando su questa strada possiamo sicuramente toglierci delle belle soddisfazioni”. A proposito di traguardi da raggiungere. “Alla fine del girone di andrà si stabilirà la griglia per la coppa Italia – spiega – ovviamente cercheremo di entrare nelle prime quattro. Per il resto vedremo strada facendo dove riusciremo ad arrivare”.